Broadcom Inc. hat die Ausweitung seiner weltweiten Softwarevertriebsbemühungen durch das Accelerate-Programm bekannt gegeben, welches auf dem bestehenden Programm für Cybersicherheit aufbaut. Dieses Vorhaben zielt darauf ab, die Servicequalität für eine breitere Palette von Broadcom Softwareprodukten in verschiedenen Regionen zu verbessern. Die Initiative umfasst Partnerschaften mit regionalen Vertriebspartnern in Nordamerika, Lateinamerika, Europa sowie weiteren aufstrebenden Märkten und schließt Cybersicherheitslösungen von Symantec für die öffentliche und nicht-öffentliche Sektoren mit ein. Bei diesem Schritt geht es insbesondere darum, Kunden verbesserte Unterstützung anzubieten, indem lokaler technischer Support in der jeweiligen Sprache und Zeitzone verfügbar gemacht wird sowie durch verbesserte Zugänglichkeit und individuelle Assistenz.

Lokale Partnerschaften verstärken

Die [...]

Hier weiterlesen