Der Halbleiterhersteller Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) erhält weiterhin Aufmerksamkeit auf dem Markt nach einer Bestätigung der Kaufeinschätzung durch eine namhafte Investmentfirma, die das Kursziel von $176,00 beibehält. Die kürzlich angekündigte Integration der AMD MI300 AI Chips in die Cloud-Angebote eines führenden Technologiekonzerns stärkt die Position von AMD im Wettbewerb des Cloud-Computing-Marktes. Die anerkannte Hardware ist ein Indiz für die gereifte Softwareinfrastruktur des Unternehmens, die nun für den Kundenbetrieb als bereit gilt. Es wird erwartet, dass der positive Einfluss dieser Zusammenarbeit die Finanzleistung von AMD in naher Zukunft weiter antreiben wird. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs von 1,16% im Vergleich zu den letzten zwölf Monaten kann AMD eine hohe Bruttogewinnmarge von [...]

