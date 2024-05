Die Aktie des Online-Giganten notiert aktuell bei 168,62 €, was einer marginalen Wochenveränderung von -0,01% entspricht. Trotz des Rückgangs sind die Wachstumsaussichten in Amazons Cloud- und KI-Geschäft laut Finanzexperten weiterhin "rosig". Der Spartenwechsel an der Führungsspitze von AWS scheint Anlegern keine Sorgen zu bereiten, da man erwartet, dass der neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...