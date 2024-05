Neuer Name, vertraute Qualität: Aus PRIMUS wird VENTIS

Fokus auf Entwicklung und Realisierung von Premium-Immobilien.

- Expertise, Reputation, Eigentumsverhältnisse und Netzwerk aus 30 Jahren

PRIMUS Holding AG in neuer Marke VENTIS Holding AG vereint

- Vorstand um Franz-Josef Marxen, Klaus Prokop und Kerstin Kage mit opti- mistischer Zukunftsperspektive: Objekte in Segmenten Eigentums-, Ferien- und Gewerbeimmobilien an Berlin- und Ostsee-Standorten (Rügen, Usedom, Boltenhagen) marktführend

- PRIMUS Immobilien AG ist verkauft - freundschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit beiden Geschäftsführern Sebastian Fischer und David Neuhoff

Berlin, 22.05.2024. Die ehemalige PRIMUS Holding AG organisiert sich neu. Aus der PRIMUS Holding AG ist die VENTIS Holding AG, ein Verbund von Gesellschaften, mit dem Schwerpunkt auf Wohn-, Ferien- und Gewerbeimmobilien, geworden.

Die neue Organisation VENTIS Holding AG wird von Klaus Prokop, Franz-Josef Marxen und Kerstin Kage weitergeführt. Das operative Geschäft sowie die Vermarktung der Objekte, lau- fen unter der Marke VENTIS Immobilien AG. Sie baut auf dem mehr als 30 Jahre aufgebauten PRIMUS-Know-How auf, inklusive hauseigenem Bauausführungsunternehmen.

Die Expertise mehrerer Jahrzehnte ist damit unter dem neuen Dach der Marke VENTIS vereint, genauso wie der wesentliche Teil des Portfolios und Geschäftszwecks der einstigen PRIMUS Holding AG: Projektentwicklungen von hochwertigen Eigentumswohnungen in Berlin, Ferienimmobilien im Premiumsegment an der Ostsee und von Gewerbeimmobilien in einem weiteren Geschäftsbereich.

Auf allen Gebieten wird VENTIS weiterhin auf seine bewährten Prinzipien in puncto Qualität, Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit setzen.

Gleichzeitig wurde mit der PRIMUS Immobilien AG ein Teil des früheren Unternehmens aus- gegliedert und verkauft. Diese Gesellschaft agiert nun selbstständig unter der Führung von Sebastian Fischer und David Neuhoff. PRIMUS und VENTIS bleiben einander nach wie vor freundschaftlich verbunden.

Kerstin Kage (Vorstandsmitglied, VENTIS Holding AG): "Wir freuen uns sehr über die voll- zogene Neuaufstellung der VENTIS Holding AG. Trotz der aktuell nicht einfachen Marktlage in den verschiedensten Assets unterschiedlicher Lagen, merken wir die Krisenresilienz unserer hauseigenen Projekte.

Hochwertiger Gebäudezustand, moderne Ausstattung und ein energieeffizienter Gebäudebetrieb sind Faktoren, die am Markt für Kapitalanleger und Eigennutzer den Unterschied machen. Wir spüren jeden Tag das Vertrauen unserer Partner und Kunden in die noch vergleichsweise neue Marke VENTIS, die über dreißig Jahre Expertise, Reputation und Netzwerk aus dem ehemaligen PRIMUS-Label übernimmt. Die Zusammenarbeit mit der PRIMUS Immobilien AG schätzen wir sehr."

über VENTIS

Die VENTIS Holding AG (vormals PRIMUS Holding AG) ist ein renommierter Verbund von Gesellschaften, der sich auf die Entwicklung und Realisierung hochwertiger Immobilien in A- Lagen spezialisiert hat, die unter den Namen VENTIS Immobilien AG vermarktet werden. Mit einer herausragenden Expertise in verschiedenen Bereichen der Immobilienwirtschaft bieten wir exzellente Produkte für unterschiedliche Bedürfnisse. Als inhabergeführtes Unternehmen sind wir seit über 30 Jahren erfolgreich in Berlin, an der Ostsee und weiteren Teilen Deutschlands tätig. Aktuell beschäftigt VENTIS rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

