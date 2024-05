Im Fokus der Marktteilnehmer standen die Inflationszahlen in den USA für April. Nachdem diese in den Vormonaten zumeist negativ überraschten und auf ein Ende des Disinflationstrends hindeuteten, kam es nun zu einer positiven Überraschung. Die Erleichterung der Marktteilnehmer manifestierte sich in steigenden Aktienkursen und fallenden Anleiherenditen. Die Hoffnung auf Zinssenkungen lebte wieder auf. Konkret zeigte die Kerninflation im April ein monatliches Plus von 0,3 Prozent, während es in den Vormonaten noch regelmäßig Preissteigerungen von +0,4 Prozent gab. Auch der breite ...

