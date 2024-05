MALTA, N.Y. - Der Halbleiterhersteller GLOBALFOUNDRIES Inc. (NASDAQ:GFS) hat die Preisgestaltung einer sekundären öffentlichen Aktienofferte von Aktien im Wert von 950 Millionen US-Dollar zu einem öffentlichen Preis von 50,75 US-Dollar je Aktie bekannt gegeben, was eine gleichzeitige Rückkaufvereinbarung von Aktien des Hauptaktionärs im Wert von 200 Millionen US-Dollar beinhaltet. Der Hauptaktionär, eine vollständig kontrollierte Tochtergesellschaft der Mubadala Investment Company PJSC, hat sich auch verpflichtet, den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Erwerb zusätzlicher Aktien im Umfang von 112,5 Millionen US-Dollar einzuräumen. GLOBALFOUNDRIES selbst wird keine Aktien verkaufen und erhält keine Erlöse aus dem Verkauf durch den Hauptaktionär. Die Veröffentlichung fügt ferner hinzu, dass die Transaktion voraussichtlich am 28. Mai 2024 abgeschlossen werden wird. [...]

