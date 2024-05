DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In den USA findet am Anleihemarkt nur ein verkürzter Handel (bis 20 Uhr MESZ) wegen des Memorial Days am Montag statt.

TAGESTHEMA

Nvidia hat in seinem ersten Geschäftsquartal weiter von einer anhaltend starken Nachfrage nach Chips für KI-Infrastruktur profitiert und die Markterwartungen erneut übertroffen. Die Ergebnisse markierten das vierte Quartal in Folge mit einem dreistelligen prozentualen Wachstum bei Umsatz und Gewinn. Der Ausblick von Nvidia deutet zudem auf eine weiter wachsende Nachfrage für KI-Chips hin. Zudem kündigte das Unternehmen einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 an. Nvidia erzielte in den drei Monaten bis Ende April einen Umsatz von 26 Milliarden Dollar nach 7,19 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit 24,6 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn kletterte auf 14,88 von 2,04 Milliarden Dollar im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 6,12 Dollar nach 1,09 Dollar. Hier hatten die Analysten 5,60 Dollar prognostiziert. Im laufenden Quartal rechnet der Konzern mit einem Umsatz von 28 Milliarden Dollar. Der Analystenkonsens stand zuletzt bei 26,62 Milliarden Dollar. Nvidia hat zudem eine Dividende von 10 Cents je Aktie beschlossen, eine kräftige Erhöhung gegenüber der vorherigen Dividende von 4 Cents pro Aktie.

TAGESTHEMA II +

Die Vertreter der US-Notenbank sind auf ihrer jüngsten Sitzung zu dem Schluss gekommen, dass sie die Zinsen noch länger als zuvor erwartet auf dem aktuellen Niveau halten müssen, nachdem die Daten zur Inflation im vergangenen Monat zum dritten Mal in Folge enttäuschend ausgefallen waren. Dies geht aus dem Protokoll für die Sitzung der US-Notenbank am 30. April und 1. Mai hervor. Eine nicht näher bezeichnete Anzahl von Vertretern der US-Notenbank "erwähnte die Bereitschaft, die Geldpolitik weiter zu straffen, sollten sich die Risiken für die Inflation in einer Weise verwirklichen, die ein solches Vorgehen angemessen erscheinen lassen".

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 CH/Julius Bär Group AG, Interim Management Statement für die ersten vier Monate

07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Manz AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

08:00 GB/National Grid plc, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Brenntag SE, HV

10:00 DE/LEG Immobilien SE, HV

10:00 DE/Nemetschek SE, HV

10:00 DE/Klöckner & Co SE, HV

10:00 DE/Secunet Security Networks AG, HV

10:00 DE/SGL Carbon SE, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Compugroup Medical 1,00 EUR Indus Holding 1,20 EUR Puma 0,82 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,7 zuvor: 50,5 09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 45,9 zuvor: 45,3 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,2 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,8 zuvor: 50,6 09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 43,0 zuvor: 42,5 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,3 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 46,1 zuvor: 45,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,8 zuvor: 51,7 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Mai PROGNOSE: -14,1 zuvor: -14,7 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 54,8 zuvor: 55,0 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 49,3 zuvor: 49,1 - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 222.000 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,3 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 50,0 zuvor: 50,0 16:00 Neubauverkäufe April PROGNOSE: -2,3% gg Vm zuvor: +8,8% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 18.785,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 5.357,75 +0,6% E-Mini-Future Nsdq-100 18.951,50 +0,9% Nikkei-225 39.100,49 +1,3% Schanghai-Composite 3.125,03 -1,1% Hang-Seng-Index 18.918,98 -1,4% +/- Ticks Bund -Future 130,43% -4 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 18.680,20 -0,2% DAX-Future 18.725,00 -0,5% XDAX 18.656,36 -0,5% MDAX 27.146,10 -0,1% TecDAX 3.452,20 +0,5% EuroStoxx50 5.025,17 -0,4% Stoxx50 4.502,99 -0,6% Dow-Jones 39.671,04 -0,5% S&P-500-Index 5.307,01 -0,3% Nasdaq-Comp. 16.801,54 -0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,47 -31

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Trotz negativer US-Vorgaben zeichnen sich für die Börsen höhere Notierungen ab. Stützend für das Sentiment, insbesondere für den Technologiesektor, wirken die mit Spannung erwarteten Erstquartalszahlen von Nvidia. Hier wurden sowohl beim Umsatz wie auch beim Gewinn die bereits hohen Marktterwartungen geschlagen. Auch der Ausblick ist besser. Der Chiphersteller gilt als Zugpferd der KI-Branche. Die positiven Schlagzeilen von Nvidia wirken stärker als das zuvor veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank. Die Commerzbank spricht von einem "falkenhaften Unterton". Wichtiger dürften die Einkaufsmanagerindizes werden. Den Auftakt bilden die europäischen Daten am Vormittag, am Nachmittag stehen dann die Lesungen aus den USA an.

Rückblick: Etwas leichter - Die Märkte wurden dominiert von Fed-Aussagen und den mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen der KI-Ikone Nvidia am Abend. Anleger warteten auch auf das Fed-Sitzungsprotokoll nach Börsenschluss. Denn zahlreiche Fed-Mitglieder hatten seit Wochenbeginn klargemacht, dass die Erwartung von drei Zinssenkungen 2024 übertrieben sei. Und die Quartalszahlen von Nvidia sind nach Einschätzung von CMC der nächste Test für die Rally an den Börsen. Technologietitel gewannen europaweit 0,6 Prozent. Unter Druck standen Automobilaktien. Diese litten unter Berichten zu möglichen Zöllen Chinas auf EU-Autos. Die Sorge vor einem eskalierenden Handelsstreit drückte auch auf die Rohstoffpreise und zog Chemietitel nach unten. Rohstoffwerte sanken um 2,1 Prozent ein. Anglo American (+0,4%) hatte zwar auch das dritte Übernahmegebot von BHP (-4,2%) zurückgewiesen. Zugleich hatten sich aber Anglo und BHP darauf geeinigt, die Annahmefrist bis zum 29. Mai zu verlängern. Offenbar sind die Minengiganten weiter darum bemüht, ein für beide Seiten akzeptables Gebot zu finden. Marks & Spencer sprangen um 5,2 Prozent. Positiv ragte bei den Geschäftszahlen hervor, dass sich gerade die neuen Einzelhandelsgeschäfte noch besser entwickelten als erwartet. Positiv seien auch die steigenden Margen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas leichter - Mit der Sorge vor China-Zöllen verloren BMW 1,7 Prozent und Mercedes-Benz 1,6 Prozent, im Chimiesektor büßten BASF deshalb 1,5 Prozent ein, Covestro 4,1 Prozent und Aurubis 4,8 Prozent. Im Vorfeld der Nvidia-Zahlen kletterten im Technologiesektor Infineon um 3,7 Prozent oder Elmos um 5,4 Prozent. Bei Evotec ging es nach Zahlenausweis und nach volatilem Verlauf 0,7 Prozent nach oben. Der Umsatz war zwar etwas weniger deutlich zurückgegangen als erwartet, der Gewinn auf EBITDA-Basis sank aber noch schneller als prognostiziert. Für das Gesamtjahr strebt Evotec aber den Umschwung an. Hornbach verloren nach Zahlenvorlage 1,9 Prozent - die DZ Bank sprach von einem konservativem Ausblick. Nach Geschäftszahlen für das erste Quartal gewannen Einhell 4,9 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Recht ruhig verlief der nachbörsliche Handel am Mittwoch nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Der Markt habe auf die Quartalszahlen von Nvidia gewartet. Die Aktien der Merck KGaA zeigten sich wenig verändert. Das Unternehmen hatte eine Vereinbarung zur Übernahme des Life-Science-Unternehmens Mirus Bio für 600 Millionen US-Dollar unterzeichnet.

USA - AKTIEN

