FREITAG: In den USA findet am Anleihemarkt nur ein verkürzter Handel (bis 20 Uhr MESZ) wegen des Memorial Days am Montag statt.

Nvidia hat in seinem ersten Geschäftsquartal weiter von einer andauernd starken Nachfrage nach Chips für KI-Infrastruktur profitiert und die Markterwartungen erneut übertroffen. Die Ergebnisse markierten das vierte Quartal in Folge mit einem dreistelligen prozentualen Wachstum bei Umsatz und Gewinn. Der Ausblick von Nvidia deutet zudem auf eine weiter wachsende Nachfrage für KI-Chips hin. Zudem kündigte das Unternehmen einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 an. Nvidia erzielte in den drei Monaten bis Ende April einen Umsatz von 26 Milliarden Dollar nach 7,19 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit 24,6 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn kletterte auf 14,88 von 2,04 Milliarden Dollar im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 6,12 Dollar nach 1,09 Dollar. Hier hatten die Analysten 5,60 Dollar prognostiziert. Im laufenden Quartal rechnet der Konzern mit einem Umsatz von 28 Milliarden Dollar. Der Analystenkonsens stand zuletzt bei 26,62 Milliarden Dollar. Nvidia hat zudem eine Dividende von 10 Cents je Aktie beschlossen, eine kräftige Erhöhung gegenüber der vorherigen Dividende von 4 Cents pro Aktie.

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 222.000 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,3 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 50,0 zuvor: 50,0 16:00 Neubauverkäufe April PROGNOSE: -2,3% gg Vm zuvor: +8,8% gg Vm

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.357,50 +0,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 18.951,00 +0,9% Nikkei-225 39.091,59 +1,2% Hang-Seng-Index 18.895,00 -1,6% Kospi 2.727,20 +0,1% Shanghai-Composite 3.122,34 -1,1% S&P/ASX 200 7.809,70 -0,5%

Uneinheitlich präsentieren sich die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Allgemein ist die Kauflust eher gedämpft, nachdem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das am späten Mittwoch veröffentlicht wurde, gegen baldige Zinssenkungen sprach. Dazu verunsichert ein Großmanöver des chinesischen Militärs rund um Taiwan die Anleger. Damit will Peking wohl den neuen taiwanischen Präsidenten Lai Ching-te auf die Probe stellen, einen Verfechter der Unabhängigkeit Taiwans. Thema am Markt ist auch das Risiko eines neuen Handelsstreits zwischen den USA und China, nachdem Washington neue Strafzölle auf chinesische Waren beschlossen hat, die ab dem 1. August gelten sollen. Chipwerte profitieren in der Region derweil von dem optimistischen Ausblick, den Nvidia am Mittwoch nach Börsenschluss in den USA bei der Vorlage starker Geschäftszahlen gegeben hat. An den chinesischen Börsen geht es deutlicher abwärts. Zinssorgen lassen die zuletzt gestiegenen Preise verschiedener Rohstoffe zurückkommen und belasten damit auch die Aktien der Branche. Aluminum Corp of China fallen in Schanghai um 2,5 Prozent. China Hongqiao geben in Hongkong um 1,2 Prozent nach und Jiangxi Copper um 3 Prozent. In Tokio wird der Nikkei-225-Index dagegen unter anderem gestützt vom nach wie vor schwachen Yen. Gesucht sind Chipwerte. Tokyo Electron rücken um 2,1 Prozent vor und Advantest um 4,5 Prozent. Der Aktienmarkt in Seoul zeigt sich gut behauptet, nachdem die Bank of Korea den Leitzins stabil gehalten hat. Gleichzeitig hob die Notenbank die Prognose des heimischen Wirtschaftswachstums an und signalisierte damit, dass Zinssenkungen länger auf sich warten lassen dürften. Der Kurs des Indexschwergewichts und Chipgiganten Samsung Electronics steigt um 1,5 Prozent. SK Hynix verbessern sich um 2,2 Prozent.

Nvidia-Aktien sind am Mittwoch im nachbörslichen Handel sehr gefragt gewesen, nachdem der Chipkonzern mit seinen Erstquartalszahlen die hochgesteckten Erwartungen des Markts übertroffen und überdies einen optimistischen Ausblick gegeben hatte. Die Titel überwanden nachbörslich erstmals die Marke von 1.000 Dollar und notierten zuletzt 6,1 Prozent höher bei 1.006,95 Dollar.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 39.671,04 -0,5% -201,95 +5,3% S&P-500 5.307,01 -0,3% -14,40 +11,3% Nasdaq-Comp. 16.801,54 -0,2% -31,08 +11,9% Nasdaq-100 18.705,20 -0,0% -8,60 +11,2% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 866 Mio 827 Mio Gewinner 799 1.330 Verlierer 2.005 1.465 Unverändert 90 84

Etwas leichter - Die andauernden Sorgen der US-Notenbank wegen der hohen Inflation haben an der Wall Street für Abgaben gesorgt. Die Fed-Vertreter sind auf ihrer jüngsten Sitzung zu dem Schluss gekommen, dass sie die Zinsen noch länger als erwartet auf dem aktuell hohen Niveau halten müssen, nachdem die Daten zur Inflation im vergangenen Monat zum dritten Mal in Folge enttäuschend ausgefallen waren. Dies ging aus dem Protokoll der jüngsten Sitzung hervor. Zudem hatten verschiedene Fed-Vertreter eine weitere Zinserhöhung ins Spiel gebracht, falls die Inflation dies rechtfertige. Bereits zuletzt hatten Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank den wieder gestiegenen Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung einen Dämpfer verpasst. Nvidia verloren vor der Bekanntgabe der Erstquartalszahlen 0,5 Prozent. Biogen (-1,1%) kauft zur Stärkung ihres Immunologie-Portfolios Human Immunology Biosciences für zunächst 1,15 Milliarden Dollar. Beim Erreichen bestimmter Meilensteine können weitere 650 Millionen Dollar fällig werden. Die Titel des Einzelhandelskonzerns Target brachen nach Zahlenausweis um 8,0 Prozent ein. Für Pfizer ging es 3,6 Prozent nach oben. Der Pharmakonzern setzt ein mehrjähriges Programm zur Kostensenkung um.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,87 +4,5 4,83 45,3 5 Jahre 4,47 +3,7 4,43 46,5 7 Jahre 4,44 +2,1 4,42 47,2 10 Jahre 4,42 +0,7 4,42 54,5 30 Jahre 4,54 -0,5 4,55 57,2

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen passend zum Fed-Protokoll, wenngleich keine unmittelbare Reaktion erkennbar war.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0826 +0,0% 1,0824 1,0855 -2,0% EUR/JPY 169,67 +0,0% 169,65 169,80 +9,0% EUR/GBP 0,8508 -0,0% 0,8511 0,8520 -1,9% GBP/USD 1,2725 +0,1% 1,2718 1,2742 -0,0% USD/JPY 156,72 -0,0% 156,73 156,42 +11,2% USD/KRW 1.362,74 -0,2% 1.365,07 1.365,02 +5,0% USD/CNY 7,0954 +0,0% 7,0926 7,0935 -0,1% USD/CNH 7,2552 +0,0% 7,2538 7,2486 +2,0% USD/HKD 7,8073 +0,0% 7,8073 7,8058 -0,0% AUD/USD 0,6625 +0,1% 0,6619 0,6658 -2,7% NZD/USD 0,6117 +0,4% 0,6095 0,6113 -3,2% Bitcoin BTC/USD 69.338,47 -0,2% 69.449,78 69.767,62 +59,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte nach der Veröffentlichung des Fed-Protokolls zu. Der Dollar-Index gewann 0,3 Prozent, nachdem er davor nur 0,1 Prozent im Plus gelegen hatte. Die Aussagen machten eine baldige Senkung der Zinsen unwahrscheinlicher, hieß es. Zudem stiegen die Marktzinsen.

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,04 77,57 -0,7% -0,53 +6,2% Brent/ICE 81,45 81,90 -0,5% -0,45 +6,5%

Die Ölpreise gaben nach den deutlichen Vortagesabgaben weiter nach. Die Preise für Brent und WTI sanken um bis zu 1,7 Prozent. Mit den wöchentlichen US-Rohöllagerdaten weiteten sich die Verluste aus. Diese haben sich wider Erwarten erhöht, was die Sorgen einer sinkenden Nachfrage befeuerte. Angesichts nachlassender Fundamentaldaten sei eine Verlängerung der derzeitigen Produktionskürzungen um 2,2 Millionen Barrel pro Tag auf dem Treffen der Opec+ im Juni das wahrscheinlichste Szenario, so Ole Hansen, Leiter der Rohstoffstrategie der Saxo Bank.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.369,69 2.378,47 -0,4% -8,78 +14,9% Silber (Spot) 30,42 30,78 -1,2% -0,36 +27,9% Platin (Spot) 1.033,06 1.040,00 -0,7% -6,94 +4,1% Kupfer-Future 4,79 4,84 -1,1% -0,05 +22,3%

Der Goldpreis fiel nach den jüngsten Rekordhochs deutlicher zurück und rutschte wieder unter die Marke von 2.400 Dollar je Feinunze. Mit dem anziehenden Dollar nach dem Fed-Protokoll weitete sich das Minus noch etwas aus. Dieses deutet auf hohe Zinsen für einen längeren Zeitraum hin, was den Goldpreis tendenziell belastet. Der Preis für das Edelmetall fiel um 1,6 Prozent auf 2.380 Dollar.

