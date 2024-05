EQS-Media / 23.05.2024 / 11:50 CET/CEST

Premiere der Kinder-Comedy-Show "Prinzessin Spielzeit" auf dem Fix&Foxi TV-Kanal Die neue Serie ist speziell für Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren konzipiert

Erfolgreiche Kooperation mit Studio Metaxilasis aus Belgrad

Laurence Robinet (Chief Broadcast Officer YFE): "Diese Serie wird Kinder und Eltern gleichermaßen begeistern." München, den 23. Mai 2024 Es gibt mal wieder tolle Programm-Neuigkeiten der Your Family Entertainment AG: Es handelt sich hierbei um die Premiere der brandneuen Animationsserie "Prinzessin Spielzeit" auf Fix&Foxi TV. Ab sofort läuft die Serie jeden Samstag und Sonntag um 9:00 Uhr. Diese jüngste Kreation des unabhängigen Animation-Studios Metaxilasis aus Belgrad ist eine charakterorientierte Serie über eine herrische kleine Prinzessin. Sie wird garantiert unter anderem jedes Vorschulkind begeistern. Zusammen mit ihrem Bruder, dem Prinzen, und ihrem blaublütigen Hund Bona verwandelt die Prinzessin einen durchschnittlichen Nachmittag zu Hause in eine spannende Reise durch imaginäre Welten, die die kleinen Zuschauer an den Bildschirm fesseln wird. Diese non-Dialoge 2D Serie ist speziell für Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren konzipiert und bietet eine Mischung aus Spaß, Spannung und aufregenden Abenteuern. Jede Episode ist voller bunter Animationen, einprägsamer Musik und liebevoll gestalteter Charaktere, die die Fantasie der jungen Zuschauer beflügeln und sie auf eine magische Reise mitnehmen. Fix&Foxi TV ist nach den bekannten Comic-Füchsen Fix und Foxi benannt und sendet unterhaltsame und lehrreiche Programme für Kinder aller Altersgruppen und Familien. Der Sender steht für Unterhaltung, die garantiert kindgerecht ist. Alle Sendungen sind sorgfältig ausgewählt, pädagogisch wertvoll, gewaltfrei und vermitteln positive Werte. Mit der Einführung von "Prinzessin Spielzeit" setzt der Sender seine Mission fort, kindgerechte und wertvolle Inhalte zu bieten. "Wir sind begeistert, 'Prinzessin Spielzeit' ins Programm von Fix&Foxi TV aufzunehmen zu können", sagt Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer der Your Family Entertainement AG. "Diese charmante neue Serie vereint auf wunderbare Weise Geschichten voller Humor und wichtige Lektionen über Freundschaft, Mut und Selbstvertrauen. Wir sind davon überzeugt, dass sie sowohl Kinder als auch Eltern begeistern wird." "Ich freue mich, dass unsere bezaubernde Zeichentrickserie über eine kleine Prinzessin auf Fix & Foxi TV ein breiteres Publikum erreicht. Wir hoffen, dass die Zuschauer diese Figuren, die gewöhnliche Dinge in etwas Magisches verwandeln, bewundern werden. Wir sind Your Family Entertainment sehr dankbar, dass sie sich für unsere Serie entschieden haben und ihr so den Weg zu noch mehr Herzen ebnen. Wir freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit", sagt Dmitrij Gorbunov, Executive Producer und CEO des Animationsstudios Metaxilasis.

Über Metaxilasis

Metaxilasis ist ein vollstufiges 2D-Animationsstudio mit Sitz in Belgrad. Wir produzieren hochwertige 2D-Animationen für den internationalen Markt. Unser Hauptprojekt, Om Nom Stories, hat mehr als 60 Milliarden Aufrufe auf Youtube erreicht. Es wird auf über 80 Plattformen rund um den Globus präsentiert, darunter so renommierte wie Boomerang, Netflix, Disney+ und CCTV. Bei Metaxilasis geht es nicht nur um Unterhaltung, sondern auch darum, etwas zu bewirken. Durch Comedy sprechen wir wichtige Themen an und helfen Kindern, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Unsere Inhalte sollen die nächste Generation dazu befähigen, sich für den Planeten zu engagieren und ihre Träume zu verfolgen, und ihnen das Selbstvertrauen vermitteln, etwas positiv zu verändern. Über Your Family Entertainment AG

Die Your Family Entertainment AG (YFE), mit Sitz in München, ist eines der führenden deutschen Unternehmen in der Produktion und Distribution von Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt eine der größten unabhängigen Film-Programmbibliotheken Europas mit beliebten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen". Die Inhalte von YFE sind für ihre Bildungsqualität, Unterhaltungswert und Gewaltfreiheit bekannt. YFE betreibt den mehrfach ausgezeichneten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", der auf vier Kontinenten präsent ist, den Free-TV-Sender "RiC TV" sowie verschiedene mobile und digitale Kanäle weltweit. Im Dezember 2021 konnte YFE Kartoon Studios (NYSE: TOON), ehemals Genius Brands International aus Hollywood, als neuen Hauptaktionär gewinnen. YFE und Kartoon Studios bieten unter dem Motto "Content with a Purpose" qualitativ hochwertige Inhalte einem globalen Publikum an.

Über Fix&Foxi TV

Fix&Foxi TV ist der preisgekrönte Sender aus Europa für Kinder und die ganze Familie - mit den beliebten Füchsen als Präsentatoren zeigt Fix&Foxi TV mit seinem 24-stündigen Programm eine optimale Mischung aus pädagogisch wertvollen Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen Highlights und Erstausstrahlungen. Alle Sendungen auf Fix&Foxi TV sind hochwertig, gewaltfrei, unterhaltsam und damit garantiert "kids safe" und "brand safe". Empfang von Fix&Foxi TV

