Die Aktionäre von Ansys haben in einer überragenden Mehrheit von 98,7% der vorgeschlagenen Übernahme durch Synopsys zugestimmt, eine Vereinbarung, die Ansys-Aktionären für jede ihrer Aktien $197 in bar sowie 0,3450 Synopsys-Aktienanteile verspricht. Das Abkommen, das auf rund 35 Milliarden US-Dollar taxiert wurde, signalisiert für Ansys eine Aufwertung um 29% über den Schlusskurs ihrer Aktien am 21. Dezember 2023 hinaus. Mit diesem Schritt entsteht ein Titan im Bereich der Software für elektronisches Design-Automation (EDA), der das rapide Wachstum und die zunehmende Komplexität im AI-Bereich, die Verbreitung der Siliziumtechnologie und softwaredefinierte Systeme adressiert. Dies stellt eine Antwort auf den Bedarf an verbesserten Rechenleistungen und Effizienzen dar und wird erwartungsgemäß die Märkte für Silizium und Systemdesign revolutionieren. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, [...]

