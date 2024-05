CSX, ein bedeutendes Transportunternehmen mit Sitz in Jacksonville, Florida, das Schienen-, Intermodal- und Lkw-Transportservices anbietet, hat jüngst die Verleihung des Chemical Safety Excellence Awards an 53 seiner Kunden bekannt gegeben, die sich im Jahr 2023 in herausragender Weise für den sicheren Transport gefährlicher Materialien eingesetzt haben. Diese Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung der Sicherheit im Schienenverkehr und zeigt die tragende Rolle auf, die die ausgezeichneten Kunden beim Schutz des Unternehmens und der Gemeinden übernehmen. Insgesamt beförderten die Preisträger 144.640 Waggons mit gefährlichen Gütern im Netzwerk von CSX, was das tägliche Engagement für die Sicherheit bekräftigt. Das Unternehmen feiert diese besondere Ehre, die seit 30 Jahren die gemeinsame Verpflichtung zur Sicherheit beleuchtet, und hob besonders einen [...]

