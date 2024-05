Scherzer & Co. setzt die Rückkäufe eigener Aktien über die Börse bis auf weiteres aus und veröffentlicht zugleich ein Angebot zum Rückkauf eigener Aktien zum Preis von 2,25 Euro je Anteilschein. Aktionäre können die Offerte in der Zeit vom 29. Mai bis 26. Juni 2024, 24:00 Uhr, annehmen. Maximal will das Kölner Unternehmen auf diesem Wege 2,5 Millionen ...

