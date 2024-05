Im Zusammenhang mit dem verheerenden Grundschul-Massaker in Uvalde, Texas, haben die Familien der Opfer Klagen gegen mehrere Großkonzerne eingereicht, die angeblich gefährliche Waffen an beeinflussbare Jugendliche vermarktet haben. Zu den Beklagten gehören die Muttergesellschaft von Instagram, ein berühmter Spielepublisher und dessen Übergeordnete, sowie ein Waffenhersteller aus Georgia. Beschuldigt werden sie, absichtlich jungen Menschen über Social-Media-Plattformen und Videospiele, wie das bekannte Kriegsspiel "Call of Duty", den Zugang zu Angriffswaffen erleichtert zu haben. Die Klagen behaupten, dass die Firmen insbesondere auf Jugendliche abzielten, um langfristige Kunden zu gewinnen und ihre Waffen als Lösungswerkzeuge darstellten.

Geschäftszahlen und Aktionärsbewegungen

In anderer Meldung hatte ein hochrangiger Führungskraft der Softwaregiganten, bekannt für Betriebssysteme

