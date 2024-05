CEO von Salesforce hat laut einer jüngsten Meldung Aktien im Wert von über 4 Millionen US-Dollar verkauft. Die Transaktionen fanden am 23. Mai 2024 statt und wurden über einen vorab festgelegten Handelsplan durchgeführt, um Insiderhandelsvorwürfe zu vermeiden. Nach dem Verkauf behält der CEO immer noch eine erhebliche Anzahl von Unternehmensanteilen. Salesforce, mit Hauptsitz in San Francisco, ist ein führender Anbieter von Cloud-basierter Kundenbeziehungsmanagement-Software und spielt eine Schlüsselrolle im Technologiebereich. Analysten überwachen oft die Aktivitäten von Unternehmensführungen, um Einsichten in ihre Sicht auf den gegenwärtigen Unternehmenswert und Zukunftsaussichten zu erhalten. Salesforce wird derzeit mit einem hohen Gewinnmultiplikator gehandelt, der von hohen Erwartungen an die zukünftigen Erträge des Unternehmens zeugt. Laut Berichten hat Salesforce [...]

