The Home Depot, bekannt für die Bereicherung des Kundenerlebnisses, hat sich mit einem führenden Lebensmitteltechnologieunternehmen zusammengeschlossen, um die Lieferung am selben Tag anzubieten. Diese Maßnahme, die einen Teil des "One Home Depot" Investitionsplans darstellt, zielt darauf ab, die digitale Erfahrung zu verbessern und die Lieferketten-Einrichtungen zu erweitern. Die Kooperation mit dem Partner ermöglicht es Kunden, ein breites Sortiment an Heimwerkerprodukten, von Gartengeräten bis hin zu Leuchten, direkt an die Haustür geliefert zu bekommen. Das Angebot reicht über Mikrowellen und Staubsauger bis hin zu Gartenwerkzeugen und bietet eine flexible, schnelle Zustellung direkt nach Hause. Mit der Einbeziehung von schwereren Artikeln bis 60 Pfund, wie Grills und Leitern, stärkt das Partnerschaftsprogramm auch den Abschnitt der großen [...]

