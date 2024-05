Nicht Dogecoin oder Shiba Inu: KI formt besten Meme-Coin aller Zeiten

Dogecoin und Shiba Inu haben sich in der Top 15 der Kryptowährungen etabliert und sind mittlerweile Meme-Coins mit Milliarden-Bewertungen. Ursprünglich hatten beide Coins keinen praktischen Nutzen, doch die Teams hinter ihnen bemühen sich um Weiterentwicklungen. Dogecoin wird zunehmend als Zahlungsmittel lanciert, während Shiba Inu als Layer-2-Skalierungslösung Relevanz halten möchte. Trotz dieser Bemühungen mangelt es beiden Coins jedoch immer noch an fundamentaler Adoption. Ihre hohen Bewertungen basieren hauptsächlich auf spekulativem Interesse und dem Hype innerhalb der Krypto-Community, anstatt auf weit verbreiteter Nutzung und Integration in reale Anwendungsfälle. Doch es geht auch anders, zeigt uns die Künstliche Intelligenz im Mai 2024.

Zum WienerAI Presale

Meme-Coins sind 2024 beliebter denn je

Trotz ihrer oft spekulativen Natur bieten Meme-Coins erhebliche Chancen und gehören zu den beliebtesten Marktsegmenten. Die einprägsamen Namen und das virale Potenzial machen sie besonders attraktiv. Meme-Coins können schnell große Gemeinschaften aufbauen, was ihre Sichtbarkeit und Nachfrage erhöht. Diese sind sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet, da sie oft einfach zu verstehen und zu handeln sind. Zudem bieten Meme-Coins klare Vorteile wie hohe Liquidität und die Möglichkeit, von starken Preisschwankungen zu profitieren. Meme-Coins haben mittlerweile einen Platz in zahlreiche Krypto-Portfolios gefunden.

Meme-Coins waren 2024 eines der besten Marktsegmente. Nun gibt es deutlich mehr Top-100 Meme-Coins wie PEPE, BONK, WIF, FLOKI und andere, die stark an Beliebtheit gewonnen haben und das Interesse der Anleger weiter steigern.

KI macht WienerAI zum besten Meme-Coin im Mai 2024

WienerAI möchte nun das Potenzial von Meme-Coins nutzen und setzt dabei auf die Megatrends Memes und Künstliche Intelligenz. Durch die Kombination dieser beiden Trends möchte WienerAI den erfolgreichsten Meme-Coin aller Zeiten schaffen, der zugleich einen klaren Nutzen bietet. KI wird eingesetzt, um innovative Funktionen zu entwickeln, die über reine Unterhaltung hinausgehen. Der KI-gestützte Trading-Bot von WienerAI ermöglicht benutzerfreundlichen Handel und nahtlose Token-Swaps, ohne Gebühren. Diese Technologie analysiert Marktdaten, identifiziert erfolgreiche Trades und erklärt die zugrunde liegende Logik, um die Nutzer erfolgreicher zu machen. WienerAI vereint also humorvolles Branding mit praktischer Anwendbarkeit, was ihn zu einem einzigartigen und vielversprechenden Projekt macht.

Als KI Coin mit Meme-Branding dürfte Aufmerksamkeit für WienerAI gewiss sein, während gleichzeitig der reale Nutzen langfristige Relevanz garantieren möchte.

Zum WienerAI Presale

REASONS 1-10:



AI TRADING BOT. WIENER DOGS.



That is all.



pic.twitter.com/DcnEkAZFbQ - WienerAI (@WienerDogAI) May 21, 2024

Meme-Coin mit mehr Nutzen als Dogecoin und Shiba Inu

WienerAI kombiniert die Megatrends Künstliche Intelligenz (KI) und Memes, um den erfolgreichsten Meme-Coin aller Zeiten zu schaffen, der weit mehr Nutzen bietet als Dogecoin und Shiba Inu. Während Dogecoin und Shiba Inu als reine Unterhaltung begannen, verfolgt WienerAI ein ambitioniertes Ziel: Die Schaffung einer Welt, in der KI nicht nur als Werkzeug, sondern als kontinuierlicher Begleiter betrachtet wird, der gleichzeitig finanzielle Gewinne generiert. Dazu kommt dann noch das virale Meme-Branding.

WienerAI setzt hier auf fortschrittliche KI-Technologie, die den Handel optimiert und für alle Nutzer zugänglich macht. Der KI-gestützte Trading-Bot bietet eine intuitive und vorausschauende Benutzeroberfläche. Nutzer können einfach Fragen zu ihren Krypto-Investitionen stellen. WienerAI durchsucht die Märkte nach den besten Chancen. Sobald eine vielversprechende Möglichkeit gefunden ist, liefert WienerAI eine unvoreingenommene Analyse. Ferner gibt es zugleich eine Begründung, um informierte Entscheidungen für alle Nutzer zu ermöglichen.

Ein weiterer Vorteil von WienerAI ist die nahtlose Abwicklung von Token-Swaps ohne Gebühren. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, in wenigen Klicks die besten Preise auf verschiedenen dezentralen Börsen zu finden und zu nutzen. Zusätzlich bietet WienerAI Schutz vor MEV-Bots, die normalerweise den Gewinn der Nutzer durch vorderlaufenden Handel schmälern.

Hohe Staking-Renditen und Buchgewinne im Presale

Das Staking während des Presales von WienerAI ist ein weiteres attraktives Feature, da Anleger normalerweise bis zum öffentlichen Handel warten müssen, was jedoch Opportunitätskosten mit sich bringt. Durch das integrale Staking können Investoren bereits in dieser frühen Phase Renditen erzielen und erste Gewinne verbuchen. Eine hohe Staking-APY von aktuell über 350 Prozent verringert das Risiko und erhöht die Attraktivität der Investition. Gleichzeitig steigt der Wert der gestakten Tokens, was zu Buchgewinnen führt. Mit einer Staking-Ratio von 68 Prozent wird das handelbare Angebot verknappt, was bullische Wertsteigerungen begünstigt.

Der kontinuierlich steigende Preis im Presale ermöglicht ferner Buchgewinne und bietet die Chance, von der aufkommenden Dynamik vollständig zu profitieren. Die Kombination aus KI-Mehrwert und Meme-Branding macht WienerAI besonders vielversprechend. In den nächsten 24 Stunden steigt der Preis das nächste Mal - wer maximale Gewinne mit WienerAI erzielen möchte, sollte sich also heute mit WAI beschäftigen.

Zum WienerAI Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.