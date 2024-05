Nike rechnet mit einem leichten Umsatzwachstum im vierten Geschäftsquartal und einer Beschleunigung der Verkaufszahlen bis zum Jahr 2025, laut einer Analyse von RBC Capital Markets am Freitag. Es wird ein Umsatz von $13,01 Milliarden erwartet, was einem Wachstum von 1% gegenüber dem Vorjahr und 2% bei konstanten Währungskursen entspricht. Diese Prognose übertrifft die frühere von RBC, welche von einem Rückgang ausgegangen war. Es wird erwartet, dass die Direktverkäufe an Verbraucher in konstanten Währungen um 1% auf $5,67 Milliarden steigen, während der Großhandelsumsatz voraussichtlich um 3% auf $7,21 Milliarden wachsen wird. Die Analysten sehen in Bezug auf den Großhandel eine deutliche Erholung im Jahresvergleich voraus.

