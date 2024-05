Suchmaschinenriesen stehen häufig wegen der Verbreitung von Falschinformationen und Vorurteilen in Kritik, wenn die von ihnen integrierten künstlichen Intelligenzen (KI) verantwortlich sind. Kürzlich wurde bemängelt, dass die KI von Alphabet Inc. C fehlerhafte Instant-Antworten liefere, die bei Notfällen gefährlich sein könnten und in einigen Fällen sogar bekannte Verschwörungstheorien als Fakten darstellen. Experten fordern, dass die fragliche Suchmaschine diesen Dienst überprüft und unsichere Ergebnisse entfernt. Während sich das Unternehmen bemüht, solche Missstände schnell zu korrigieren und behauptet, dass größtenteils korrekte Informationen geliefert werden, sorgen sich Wissenschaftler über mögliche Verzerrungen, die aus den riesigen Datenmengen hervorgehen, mit denen die KI trainiert wurde. Die unberechenbare Natur von KI-Antwortmodellen [...]

Hier weiterlesen