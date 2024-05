DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Megatrend GreenTech als Anlagechance: First Solar, De.mem, BYD

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/26.05.2024/09:00) - GreenTech gilt als wachstumsstarker Zukunftsmarkt. Der Begriff umfasst mehrere Leitmärkte. Dazu zählen zum Beispiel nachhaltige Energieerzeugung, Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität, innovative Speichertechnologie oder nachhaltige Wasserwirtschaft. Unternehmen, die in diesen Bereichen tätig sind, sollten in den kommenden Jahren auf eine dynamisch steigende Nachfrage stoßen. So geht die Unternehmensberatung Roland Berger davon aus, dass das weltweite Marktvolumen für GreenTech bis zum Jahr 2030 um durchschnittlich 7,3 Prozent pro Jahr auf 9,4 Billionen Euro steigen wird. Unternehmen, die Investoren im Bereich GreenTech auf dem Radar haben sollten, sind der US-Solarmodulhersteller First Solar, der chinesische E-Auto-Konzern BYD sowie der australische Anbieter von membranbasierten Wasseraufbereitungsanlagen De.mem.

First Solar setzt auf Expansion

First Solar (ISIN: US3364331070 ) entwickelt und fertigt Dünnschicht-Solarmodule, die aufgrund ihrer größeren Abmessungen mehr Energie erzeugen, als konkurrierende Technologien und sich daher ideal für Solarenergieprojekte im industriellen Maßstab eignen. Für die US- Investmentplattform The Motley Fool, weist First Solar eine der besten Bilanzen in der Branche auf, was das Unternehmen in die Lage versetzt, weiter zu expandieren. Trotz der umfangreichen Investitionen in den Aufbau neuer Produktionskapazitäten erwartet das Unternehmen bis Ende 2024 einen Nettobarmittelbestand zwischen 900 Millionen und 1,2 Milliarden US-Dollar. Dieses Polster, so The Motley Fool, verschaffe dem Unternehmen einen enormen finanziellen Spielraum, um weiter zu wachsen und von der steigenden Nachfrage nach Solarmodulen zu profitieren.

De.mem stellt weiteres Rekordjahr in Aussicht

De.mem ist ein börsennotierter Anbieter für dezentrale innovative membranbasierte Wasseraufbereitungsanlagen und Dienstleistungen mit Hauptsitz in Australien. Die Membrantechnologie wird oftmals dann eingesetzt, wenn eine sehr gute Wasserqualität erreicht werden soll - etwa für die Generierung von Trinkwasser oder beim Recycling von Industrieabwässern. Der Fokus des Unternehmens liegt dabei auf Hohlfasermembranen, wo De.mem mit seiner Graphenoxid-veredelten Ultrafiltrationsmembran weltweit Technologieführer ist. Hohlfasermembranen laufen bei einem geringem Betriebsdruck und verbrauchen damit sehr wenig Energie. Nach einem Rekordjahr 2023 berichtet das Unternehmen über einen erfolgreichen Start ins laufende Jahr. Demnach legten die Einnahmen im ersten Quartal um 14 Prozent auf 6,6 Millionen Australische Dollar (AUD) zu. Damit erzielte De.mem bereits das 20. Quartal in Folge höhere Einnahmen als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. CEO Andreas Kroell ist überzeugt, dass sich das Wachstum der Gesellschaft fortsetzen wird: "Mit einer starken Basis wiederkehrender Einnahmen und einem bestehenden Auftragsbestand für Projekte und Anlagen freuen wir uns auf ein weiteres erfolgreiches Jahr mit der Aussicht auf ein Rekordjahr 2024." Zudem verweist Kroell auf den Eintritt in den nordamerikanischen Markt für Haushaltswasserfiltrationsprodukte. Am 16. April 2024 erhielt De.mem von der US-amerikanischen National Sanitation Foundation (NSF) eine entsprechende Zertifizierung für seine Graphenoxid-verstärkte Membrantechnologie. In den ersten beiden Jahren erwartet De.mem daraus ein Einnahmenvolumen von mehr als einer Million AUD allein aus dem US-amerikanischen Markt, was das junge Unternehmen in die Nähe der Gewinnschwelle bringt. Zudem plant das Unternehmen mit seinen Haushaltswasserfiltrationsprodukten den Markteintritt in Europa und Asien.

BYD hat Europa im Visier

BYD ist Weltmarktführer für Fahrzeuge mit alternativen Antriebssträngen. Der chinesische Konzern hat im vergangenen Jahr mehr als drei Millionen Fahrzeuge ausgeliefert und damit seine Top-Position im Segment der "New Energy Vehicles" (NEV) untermauert. In die Kategorie der NEV fallen sowohl reine Elektroautos als auch Plug-in-Hybride. Die Analysten der DZ Bank bewerten die Zukunftsperspektiven des Konzerns positiv. In einer Studie vom 2. Mai 2024 heißt es, dass BYD trotz eines hohen Wettbewerbsdruck am Heimatmarkt in der Lage sei, die sehr gute Marktposition zu verteidigen. Das Unternehmen verfüge über die nötigen Skaleneffekte und die Fertigungstiefe, um trotz der vorhandenen Konkurrenz - sowohl am Heimatmarkt als auch "in Übersee" - zu punkten. Die DZ Bank erwartet zudem eine positive Aufnahme der zuletzt eingeführten Elektrofahrzeuge auf den europäischen Kernmärkten und einen raschen Aufbau von Produktionskapazitäten außerhalb Chinas. Das Anlageurteil lautet auf "Kaufen". Den fairen Wert der Aktie gibt die DZ Bank mit 280 HKD an.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF

Der ETF bildet die Wertentwicklung des S&P Global Clean Energy Index nach. Der Index enthält Aktien von Unternehmen, die an der Erzeugung sauberer Energien oder der Bereitstellung von Energieausrüstung und Technologien für saubere Energien beteiligt sind. Die Top-3-Positionen des ETFs sind First Solar, Enphase Energy und Iberdrola.

----------

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com/ Land: Australien

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten?bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Small- % MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
www.dr-reuter.eu

