Boeing steht vor anhaltenden Schwierigkeiten, während Passagiere in Miami auf einem überhitzten Flugzeug von Boeing festsaßen und gleichzeitig an der Spitze des Marktes für einmotorige Jets gegen Airbus ankämpfen. In einer Situation, die Passagiere in Miami aufgebracht hat, befanden sie sich an Bord eines Boeing-Flugzeugs für mehr als eine Stunde in der Hitze fest, während sie auf ihren Abflug nach Costa Rica warteten. Die Fluggäste wurden zweimal aus dem Flieger geleitet, bevor ein weiteres Aircraft zum Einsatz kam, das schließlich mit fast fünfstündiger Verspätung startete. Anderswo arbeitet Airbus unaufhörlich an innovativen Technologien, wie dem "Wing of Tomorrow"-Programm, das neue Tragflächendesigns für künftige Flugzeuge erforscht [...]

