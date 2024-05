McDonald's Australien kündigt eine süße Expansion ihres McCafé-Sortiments mit einem neuen Dessert namens McPops an. Ab dem 29. Mai 2024 können sich Kunden in allen McDonald's-Restaurants in Australien auf die fluffigen, gefüllten Teigbällchen freuen, die mit Puderzucker oder Kakao bestäubt sind. Die verführerischen Minidoughnuts, erhältlich in den Sorten Choc, Berry und Biscoff, versprechen eine Kombination aus warmer Süße und perfekter Ergänzung zum Barista-gebrühten McCafé-Kaffee. Kunden können die Leckereien zum Preis von A$1.50 pro Stück oder A$2.50 für zwei beim Kauf eines McCafé-Getränks genießen. Der Launch in Australien erfolgt nach einer erfolgreichen Einführung in Spanien und der darauf folgenden Verfügbarkeit [...]

