BRÜSSEL (dpa-AFX) - Europäische Milchbauern haben am Montag in Brüssel mit Traktoren für bessere Einkommen protestiert. Unter dem Motto "Ein faires Einkommen für die Landwirte jetzt!" richteten die Demonstrantinnen und Demonstranten ihre Forderungen an die parallel tagenden EU-Agrarminister, an die Europäische Kommission und das Europaparlament, wie das European Milk Board (EMB) mitteilte. Die Dachorganisation europäischer Milchbauern aus mehr als 15 Ländern organisierte den Protest.

Die Demonstranten kamen mit großen Kuhfiguren in ihren jeweiligen Landesfarben. Dies sollte die Vielfalt der Bewegung symbolisieren. Im Gegensatz zu früheren Bauernprotesten in der belgischen Hauptstadt blieben die Landwirte am Montag friedlich. Offizielle Teilnehmerzahlen lagen zunächst nicht vor. Die Polizei hatte Bürgerinnen und Bürger vor der Demonstration aufgefordert, nicht mit dem Auto, sondern öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt zu kommen. Die örtlichen Verkehrsbetriebe kündigten an, dass mehrere Busse wegen der Proteste umgeleitet würden.

Der deutsche EMB-Vizepräsident Elmar Hannen betonte, Erzeuger verließen den Sektor in Scharen. Junge Menschen würden durch fehlende Perspektiven abgeschreckt und sähen keine Möglichkeit, Landwirte zu werden, hieß es in einer Pressemitteilung. "Die unsichtbare Hand des Marktes drückt die Preise ganz klar und deutlich unter das Kostenniveau." Die Milchbauern fordern unter anderem eine EU-Regulierung, die das verbietet./mjm/DP/stw