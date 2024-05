Berlin (ots) -195 fristlos entlassene Arbeiterinnen und Arbeiter der Royal Knitting Factory in Thailand und ihre Familien warten seit vier Jahren auf eine Abfindung und ihren Lohn für die geleistete Arbeit während der Corona-Pandemie. Insgesamt mehr als eine Million Dollar sind laut einem Urteil thailändischer Behörden an die Betroffenen zu zahlen.Daran erinnert die Kampagne für Saubere Kleidung Deutschland e.V. (CCC-DE) zum 1. Juni, dem Internationalen Tag des Kindes, das große deutsche Familienunternehmen OTTO, das nachweislich bei Royal Knitting produzieren ließ. Denn in einem Drittel der von der Notlage betroffenen Familien leben auch Kinder.OTTO ignoriert Not der Entlassenen und ihrer FamilienDie Textilarbeiterin Daw Mar Oo klagt: "Als die Fabrik geschlossen wurde, war unser Leben ruiniert. Seitdem wir unsere Arbeit verloren haben, essen mein Mann und ich nur noch zwei Mahlzeiten am Tag." Nach vier Jahren sind die Arbeiterfamilien hoch verschuldet. Denn sie müssen Rechnungen für Miete, Energiekosten und andere Grundbedürfnisse begleichen und kämpfen, um über die Runden zu kommen."Mein Kind hat früher oft Milch getrunken, aber jetzt bekommt es nicht mehr viel", sagt Daw Mar Oo. Mit den Arbeiterfamilien fordert die CCC-DE die OTTO GROUP auf, zu ihrer Verantwortung zu stehen.Obwohl das Unternehmen öffentlich bekannt gab, dass es zum Zeitpunkt der Entlassung der Arbeiterinnen und Arbeiter Kleidungsstücke von der Royal Knitting Factory bezog, streitet OTTO bei nächster Gelegenheit jede Verantwortung ab.Zu den von der Kampagne für Saubere Kleidung gesammelten Beweisen gehören Kleidungsetiketten, die die ehemaligen Beschäftigten weitergaben und auf denen mehrere Marken der OTTO GROUP zu erkennen sind.Lieferkettengesetzeinhalten - Löhne zahlen!Fälle wie dieser zeigen deutlich, dass Gesetze zur Sorgfaltspflicht und starke Durchsetzungsmechanismen notwendig sind, wenn das Leben der Arbeiterfamilien über den Interessen der Unternehmen stehen soll. OTTO gibt vor, "trotz komplexer und weltweit verzweigter Lieferketten ... die Verantwortung für unser Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette übernehmen" (https://www.ottogroup.com/en/nachhaltigkeit/working-conditions.php) zu wollen. Aber nur Taten zählen. Für die ehemaligen Beschäftigten von Royal Knitting Factory besteht die einzige Hoffnung auf Gerechtigkeit darin, dass OTTO zahlt.Die Kampagne für Saubere Kleidung kann Interviews mit den ehemaligen Beschäftigten arrangieren. Diese hochauflösenden Bilder der entlassenen Arbeiterin Hnin Hnin mit Kind (https://saubere-kleidung.de/wp-content/uploads/2024/05/Hnin_Hnin-0.jpg) bzw. Daw Mar Oo mit Familie (https://saubere-kleidung.de/wp-content/uploads/2024/05/Daw_Mar_Oo-Arbeiterin-fordert-Abfindung-von-Versandhaus-OTTO_Foto_CCC.jpg) stehen der Presse zur Verfügung.Pressekontakt:Artemisa Ljarja,Eilaktionskoordinatorin CCC-DE, eilaktionen@saubere-kleidung.de, +49 1788233079Priscilla Dudhia,Koordinatorin Öffentlichkeitsarbeit CCC, priscilla@cleanclothes.org oder +44 7869 147 248.Original-Content von: Clean Clothes Campaign - Kampagne für Saubere Kleidung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77911/5790121