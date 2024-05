Das amerikanische Unternehmen, bekannt für seine erfolgreichen Discount-Ketten, hat kürzlich die Rechte an 170 Ladenmieten der ehemaligen Billigkette 99 Cents Only Stores erworben. Der Abschluss erfolgte durch zwei Transaktionen, die im Mai vom US-Konkursgericht genehmigt wurden. Zu den erworbenen Vermögenswerten gehören neben den Mieten in Arizona, Kalifornien, Nevada und Texas auch das nordamerikanische geistige Eigentum der Konkurrenzkette sowie ausgewählte Geschäftseinrichtungen und -ausstattungen. Die ursprüngliche Kette hatte zuvor im April Insolvenz angemeldet und ein Verfahren zur Veräußerung ihres Vermögens eingeleitet.

Strategische Expansionspläne

Die Akquisition ermöglicht es dem Unternehmen, seine Präsenz speziell im Westen der Vereinigten Staaten schnell zu vergrößern und bestätigt die ambitionierten Wachstumspläne. [...]

Hier weiterlesen