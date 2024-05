Am Abend des 19. März wurde Walmart Inc., der größte Einzelhändler Amerikas, durch ein internes Systemversagen geplagt, welches zu falschen Preisen an Selbstbedienungskassen in etwa 1.600 Filialen führte. Kunden, die an diesem Tag Einkäufe tätigten, wurden unbewusst mit inkorrekten Preisen konfrontiert - manche Produkte waren teurer, andere billiger als ausgezeichnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...