Ansys, ein bedeutender Akteur in der Softwareindustrie, hat in Zusammenarbeit mit einem führenden Technologieunternehmen eine wegweisende Cloud-Service-Innovation eingeführt. Ab dem 30. Mai ist es möglich, Hochleistungsrechen-Produkte auf einer hochmodernen Cloud-Infrastruktur auszuführen. Dieser Service, bekannt als Ansys Access auf besagter Cloud-Plattform, zielt darauf ab, den Kunden eine skalierbare, sichere und kosteneffiziente Lösung für Cloud-Simulationen zu bieten. Die Kooperation vereinfacht für IT-Abteilungen die Umsetzung und ermöglicht es Ingenieuren, komplizierte Berechnungen wie etwa für Stahlbrückenbau durchzuführen, was auf eine signifikante Steigerung von Produktivität und Innovation hinweist. Besonders für Industrien wie den Automobilsektor und den Halbleiterbereich verspricht diese Zusammenarbeit, kostspielige administrativen und finanziellen Belastungen zu reduzieren und Workflow-Prozesse zu beschleunigen.

