Alphabet Inc., die Muttergesellschaft von Google, verstärkt ihr Engagement in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI), lokale Suche und Augmented Reality (AR). Laut einer Marketingplattform behauptet sich Googles KI-Suchsoftware kontinuierlich gegenüber Konkurrenten und priorisiert dabei insbesondere lokale Daten, eine Domäne, in der Konkurrenzprodukte wie OpenAI's ChatGPT weniger überzeugen können. Dies unterstreicht den Stellenwert, den Google auf optimierte Informationen legt, vor allem wenn Dienste wie Google Maps ins Spiel kommen, die von Unternehmen häufig aktualisiert werden. Im Gegensatz dazu scheinen andere KI-Werkzeuge in punkto lokale Suchanfragen weniger relevante Informationen zu bevorzugen, wodurch sie bei der Bereitstellung standortspezifischer Ergebnisse hinter Google zurückbleiben.

Technologiepartnerschaft und globale Expansion

In einem bemerkenswerten Zug bestärkt [...]

Hier weiterlesen