Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR Leclanché veröffentlicht seinen Jahresbericht 2023 und den nichtfinanziellen ESG-Bericht Die geprüften Ergebnisse entsprechen den ungeprüften vorläufigen Ergebnissen, die am 30. April 2024 veröffentlicht wurden

Im Jahr 2023 erzielte Leclanché einen konsolidierten Gewinn von CHF 18,7 Millionen, wobei der Kundenumsatz auf CHF 17,2 Millionen anstieg, gegenüber CHF 7,8 Millionen im ersten Halbjahr.

Der Nettoverlust verringerte sich auf CHF 70,5 Millionen, eine Verbesserung um 18% gegenüber dem Verlust von CHF 85,6 Millionen am 31. Dezember 2022.

Am 26. Juni 2023 erhöhte das Unternehmen sein Kapital durch die Umwandlung von Schulden in Höhe von 66,7 Millionen CHF in Eigenkapital. Die Hauptinvestoren haben sich ebenfalls verpflichtet, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre 85,7 Mio. CHF an Schulden und Zinsen (kumuliert bis zum 31. Mai 2024) umzuwandeln. Das Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Drittparteien über eine Eigenkapitalfinanzierung.

Die Bilanz des Unternehmens verbesserte sich von CHF 90,8 Millionen im Jahr 2022 auf CHF 106,1 Millionen im Jahr 2023.

Das Unternehmen verfügt über einen starken Geschäftsplan für die nächsten fünf Jahre mit einer wachsenden Pipeline, die von den drei Hauptmärkten Schifffahrt, Schienenverkehr und spezielle Straßenfahrzeuge angetrieben wird.

Das Unternehmen hat seinen ersten nicht-finanziellen Bericht veröffentlicht, in dem es sein Engagement für den Umweltschutz mit Blick auf die Kreislaufwirtschaft und künftige Beschränkungen für PFAS darlegt. Das Unternehmen hat außerdem die Konformität mit Artikel 9 der europäischen SFDR erreicht, wodurch es aufgrund der Einhaltung strenger Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards für Investitionen durch ESG-orientierte Fonds in Frage kommt. YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 31. Mai, 2024 - Leclanché SA (SIX: LECN), einer der weltweit führenden Hersteller von industriellen Hochleistungsbatterien, gibt heute die Ergebnisse für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr bekannt und teilt mit, dass weitere Massnahmen zur finanziellen Stärkung ergriffen wurden. Zusammenfassung der Finanzzahlen für 2023: Im Jahr 2023 erzielte Leclanché ein konsolidiertes Ergebnis von CHF 18,7 Millionen, wobei der Kundenumsatz CHF 17,2 Millionen erreichte, eine deutliche Steigerung gegenüber CHF 7,8 Millionen in der ersten Jahreshälfte. Trotz eines Rückgangs des Kundenumsatzes um 4 % im Vergleich zum Vorjahr zeigt das Wachstum in einem schwierigen Markt die Fähigkeit des Unternehmens, seine Leistung auch unter widrigen Umständen zu steigern. Der Betriebsverlust von CHF (65,7) Millionen, verglichen mit CHF (65,8) Millionen im Jahr 2022, unterstreicht das effektive Kostenmanagement von Leclanché. Die Akquisition der verbleibenden 40% der Leclanché (Saint Kitts) Energy Holdings Limited und ihre anschliessende Konsolidierung in die Leclanché-Gruppe trugen zusätzlich CHF 6,4 Millionen zum Finanzergebnis bei. Sie positioniert das Unternehmen für zukünftiges Wachstum und die Schaffung von langfristigem Wert für seine Stakeholder. Unter IFRS wurde ein leichter Umsatzrückgang im Vergleich zu 2022 verbucht. Die abgegrenzten Nettoerlöse in der Bilanz in Höhe von CHF 2,8 Millionen stellen zusätzliche Rechnungsbeträge an Kunden dar, die noch nicht als Umsatz verbucht wurden. Dies zeigt das umsichtige Finanzmanagement von Leclanché und bildet die Grundlage für zukünftiges Wachstum. Der Nettoverlust des Unternehmens verringerte sich auf CHF 70,5 Millionen, was einer Verbesserung von 18% gegenüber dem Verlust von CHF 85,6 Millionen am 31. Dezember 2022 entspricht. Das Unternehmen hat seine finanzielle Stabilität mit einer robusten Bilanz von CHF 106,1 Millionen zum 31. Dezember 2023 bewiesen, die sich von CHF 90,8 Millionen zum 31. Dezember 2022 verbessert hat. Leclanché S.A. hat ihr Kapital erhöht, indem sie am 26. Juni 2023 Schulden in Höhe von 66,7 Millionen CHF in Eigenkapital umgewandelt hat. Auf der operativen Seite erweitert Leclanché seine Produktionskapazitäten durch die Verlagerung und den Ausbau seiner Verpackungsmontage in Deutschland. Das Unternehmen hat eine wachsende Anzahl von Kunden und Projekten gewonnen, was zu einem signifikanten Anstieg des Auftragsbestandes führt und den Markt für die Produkte und Lösungen von Leclanché bestätigt. Der Verwaltungsrat von Leclanché SA ist zuversichtlich, dass das Unternehmen das Potenzial hat, Shareholder Value zu generieren und ein nachhaltiges Wachstum zu fördern. Bericht zur Nachhaltigkeit: Leclanché freut sich, seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2023 vorzustellen. In diesem umfassenden Dokument wird nicht nur dargelegt, wie Leclanché Nachhaltigkeit in seine Unternehmensführung integriert, sondern es werden auch kritische Leistungsindikatoren, darunter die Treibhausgasemissionen, genannt. Darüber hinaus wird auf die Initiativen eingegangen, die Leclanché zur Reduzierung des ökologischen Fussabdrucks seiner Batterietechnologien umgesetzt hat. Dies unterstreicht die proaktive Ausrichtung von Leclanché auf neue Vorschriften zur nachhaltigen Berichterstattung, wie die europäische Batterieverordnung, die Kreislaufwirtschaft und künftige Beschränkungen für PFAS. Durch die Integration von Nachhaltigkeit in die Berichterstattung demonstriert Leclanché sein Engagement für den Umweltschutz und schafft Vertrauen bei den Aufsichtsbehörden. Pierre Blanc, CEO der Leclanché-Gruppe, sagte: "Trotz der Herausforderungen des Jahres 2023 haben uns die Widerstandsfähigkeit unseres Teams und unser unermüdliches Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit auf Kurs gehalten. Wir sind weiterhin von unserer strategischen Ausrichtung überzeugt, blicken optimistisch in die Zukunft und verzeichnen ein starkes Wachstum in unseren Pipelines. Unsere nachhaltigen Produktionsprozesse und die integrierte europäische Produktion verschaffen uns eine einzigartige Marktposition. Wir sind unseren Investoren sehr dankbar für ihre anhaltende Unterstützung und ihr Vertrauen. Im Jahr 2023 entsprachen unsere Umsätze denen des Jahres 2022, und wir verzeichneten ein starkes Wachstum bei den Festaufträgen, insbesondere in unseren wichtigen Marktsegmenten der Elektromobilität. Leclanché SA setzt auf Wachstum und Innovation und schafft damit eine solide Grundlage für zukünftige Chancen." Für weitere Informationen schreiben Sie an info@leclanche.com oder besuchen Sie www.leclanche.com . Die vollständigen Finanzdaten sowie der Nachhaltigkeitsbericht können unter https://www.leclanche.com/financial-reports/ abgerufen werden. Über Leclanché Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird. Kontakte

