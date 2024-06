Nike greift auf fortschrittliche Technologien zurück und setzt gleichzeitig auf Restrukturierungsmaßnahmen in schwierigen Marktsituationen. Im Rahmen der Reaktion auf Globalisierung und marktwirtschaftliche Herausforderungen, befindet sich der Sportbekleidungsriese in einer wichtigen Phase, in der sowohl erhebliche Investitionen in nachhaltige Lieferketten als auch Kostensenkungen eine zentrale Rolle spielen. Eine kürzlich erfolgte Rangliste von Gartner hebt Nike als eines der weltweit führenden Unternehmen in Bezug auf Lieferkettenfähigkeiten heraus, insbesondere hinsichtlich der Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG-Kriterien). Die Verwendung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen zur Verbesserung ihrer Lieferketten spiegelt Nikes Engagement wider, sowohl das Unternehmenswachstum zu fördern als auch Nachhaltigkeit zu erwirken.

