Die Marktteilnehmer haben die Probleme von Boeing abgebildet. Die beiden Aktienkurse von Boeing und Airbus haben sich seit Dezember 2023 diametral entgegengesetzt entwickelt. Dass der Aktienkurs von Airbus nicht noch weiter steigt, liegt an den mittelfristig begrenzten Produktionskapazitäten im Markt für Mittelstreckenflugzeuge.Die Lage am Markt für Zivilflugzeuge ist nicht so eindeutig, wie die Turbulenzen bei Boeing möglicherweise annehmen lassen. Boeing stolpert seit fünf Jahren von einer Krise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...