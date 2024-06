EQS-Media / 03.06.2024 / 09:54 CET/CEST



Ankündigung der K-FOOD Fair Lyon B2B 2024, die am 12. und 13. Juni im InterContinental Lyon-Hotel Dieu stattfinden wird. Ein zentrales Ereignis für koreanische Lebensmittelexporteure und europäische Einkäufer, um die innovative koreanische Küche zu entdecken. Lyon-Die Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation ( aT ) hat Einzelheiten über die bevorstehende K-FOOD Fair bekannt gegeben, die am 12. und 13. Juni in Lyon stattfinden wird. Die Messe wird ein Treffpunkt für koreanische Lebensmittelexporteure und europäische Käufer sein. Auf der K-FOOD Fair Lyon B2B 2024 erwarten die Besucher international anerkannte und hochmoderne koreanische Lebensmittel. Die koreanische Küche ist sowohl gesund als auch schmackhaft, da sie auf traditionelle Methoden wie die Fermentation zurückgreift, die den frischen Geschmack der Zutaten hervorhebt. Die Besucher sind eingeladen, die koreanische Küche kennenzulernen und zu erleben, die an der Spitze dieses globalen Trends steht. Die K-FOOD Fair findet im InterContinental Lyon-Hotel Dieu in Lyon, Frankreich, statt und ist somit eine ideale Gelegenheit, neue Geschäftspartner zu finden und die Produkte von 30 vielversprechenden koreanischen Marken zu entdecken. Etwa 30 Exporteure koreanischer Lebensmittel - wie frische Lebensmittel, Kimchi, Snacks, Soßen, Getränke und alkoholische Getränke - werden anwesend sein. Sie können die teilnehmenden Unternehmen finden: Online-Ausstellung | K-FOODTRADE Die Besucher können die vor Ort ausgestellten Produkte an verschiedenen Ausstellungsständen sehen und probieren. Die Plattform für Meetings vor Ort ermöglicht es denjenigen, die Meetings oder Geschäftsberatungen organisieren möchten, dies zu tun. Es wird empfohlen, sich im Voraus anzumelden, um die Vielfalt der teilnehmenden Unternehmen zu entdecken. Für weitere Informationen und Anmeldung: https://forms.gle/mkDhFNcdJuHbDALK6 Neben der B2B-Veranstaltung am 12. und 13. Juni findet vom 13. bis 16. Juni die "K-FOOD Fair" für allgemeine Verbraucher statt, eine hervorragende Gelegenheit, die Attraktivität koreanischer Lebensmittel als Kunde zu spüren und zu erleben. ( 2024 LYON K-FOOD FAIR (kfoodfairlyon.com) ) Die K-Food Fair in Lyon bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Geschäfte mit koreanischen Agrar- und Lebensmittelexporteuren zu erweitern. Kontakt:

Joohee CHOI

joohee@at.or.kr

Emittent/Herausgeber: The Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT Center)

Schlagwort(e): Events



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.