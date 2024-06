Mit dem Programm wird die Nachverfolgung der Pegmatite der NAL-Mine in östlicher Richtung fortgesetzt

3. Juni 2024, Toronto, Kanada / IRW-Press / Consolidated Lithium Metals Inc. (TSXV: CLM I OTCQB: JORFF I FWB: Z36) ("CLM" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die Phase-I-Bohrungen 2024 auf dem unternehmenseigenen Lithiumprojekt East Vallée eingeleitet wurden. Das Projektgelände befindet sich im Abitibi Greenstone Belt, rund 30 km nordwestlich von Val-d'Or in der kanadischen Provinz Quebec (siehe Abbildung 1). Das East Vallée Projekt grenzt östlich unmittelbar an das ebenfalls unternehmenseigene Vallée JV Projekt (75 % CLM und 25 % Sayona Mining) und befindet sich in nur 1.000 m Entfernung östlich entlang des Streichens mit Sayonas North American Lithium Mine ("NAL-Mine"), dem größten Lithiumbergbaubetrieb Nordamerikas.

Am 14. Februar 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass die Partner des Vallée JV Projekts den in Sayonas NAL-Mine lagernden Pegmatitschwarm ausgehend vom Projektgelände der NAL-Mine quer über das gesamte Vallée JV Konzessionsgebiet bis hin zur westlichen Randzone des unternehmenseigenen East Vallée Projekts nachverfolgen konnten (siehe auch die Pressemeldung von CLM, die unter dem Firmenprofil auf SEDAR+ [www.sedarplus.ca] nachgelesen werden kann). Der "Core Pegmatite Dyke", der wichtigste Gesteinsgang innerhalb des Pegmatitschwarms der NAL-Mine, wurde auf einer Streichlänge von 4,2 km verfolgt und ist östlich von CLMs East Vallée Projekt (100 %) entlang des Streichens für eine Erweiterung offen. Das Unternehmen vermutet, dass sich die Kernzone des Pegmatits und die angrenzenden spodumenführenden Erzgänge bis ins East Vallée Projekt hinein fortsetzen. Das East Vallée Projekt erstreckt sich über weitere 5 km des aussichtsreichen Vallée Lithium Trends, an welchem bis dato noch keine Testbohrungen auf Lithium stattgefunden haben (siehe Abbildung 2). Auch eine Reihe anderer, parallel verlaufender Gesteinsgänge mit Lithiummineralisierung wurde in östlicher Richtung bis zur Grenze der East Vallée Konzession nachverfolgt.

Das Phase-I-Programm umfasst 12 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von rund 2.400 m und ist auf die Kernzone des Pegmatits sowie auf die diese flankierenden Pegmatite gerichtet. Die Erkundung erfolgt entlang von Drill Fences, die ab der westlichen Konzessionsgrenze im Abstand von 400 m voneinander angelegt werden. Alle Genehmigungen, die für die Einleitung des Programms erforderlich sind, wurden eingeholt - unter anderem auch die Genehmigung für zusätzliche Bohrungen, dank derer das Unternehmen in der Lage ist, erfolgreiche Bohrungen unmittelbar im Anschluss anhand von Folgebohrungen in engeren Abständen nachzuprüfen. Die Firma Forage Lamontagne Fortier wurde mit der Durchführung der Bohrungen beauftragt.

Richard Quesnel, CEO von CLM, erklärt: "Seit sich im vergangenen November bestätigt hat, dass sich die lithiumführenden Pegmatite der NAL-Mine auch über unser Konzessionsgebiet Vallée JV erstrecken, warten wir gespannt auf den Beginn dieses Bohrprogramms bei East Vallée. Die pegmatitführenden Gesteinsgänge entlang des Vallée Trends sind dafür bekannt, dass sie sich entlang ihrer Streichlänge abwechselnd verengen und dann wieder ausweiten. CLM kann es kaum erwarten, diesen Erzschwarm in östlicher Richtung entlang des Vallée Lithium Trends bis in noch unerprobte Lithiumzonen hinein weiterzuverfolgen. Wir sind auf die Ergebnisse unseres Bohrprogramms in diesem Sommer schon sehr gespannt."

Abbildung 1 - Lageplan mit den Projekten von CLM in der Region [Konzessionsgrenzen stammen aus Unterlagen des Unternehmens, Daten zu den historischen Bohrungen, zur Geologie und zu den Vorkommen wurden der Webseite der Regierung von Quebec entnommen (https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr)].

Abbildung 2 - Lageplan mit den ungefähren Standorten der Bohrlöcher der Phase-I-Bohrungen bei East Vallée sowie die Standorte der anhand von Bohrungen bestätigten Pegmatite, die im Jahr 2023 im benachbarten Konzessionsgebiet Vallée JV durchteuft wurden (erste Veröffentlichung in der CLM-Pressemeldung vom 14. Februar 2024). Die Konzessionsgrenzen stammen aus den Unterlagen des Unternehmens, die Daten zu den historischen Bohrungen, zur Geologie und zu den Vorkommen wurden der Webseite der Regierung von Quebec entnommen (https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr).

Qualifizierter Sachverständiger

Die hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Roger Lemaitre, P.Eng., P.Geo., Senior Vice President & Head of Mining des Unternehmens, der ein qualifizierter Sachverständigen (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft und genehmigt.

Über Consolidated Lithium Metals Inc.

Consolidated Lithium Metals Inc. (zuvor bekannt als Jourdan Resources Inc.) ist ein junges kanadisches Bergbauexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "CLM" und an der Börse Frankfurt unter dem Symbol "Z36" notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Erwerb, der Exploration, der Produktion und der Erschließung von Lithiumlagerstätten. Die Konzessionsgebiete des Unternehmens befinden sich in der kanadischen Provinz Quebec, vor allem im Umfeld der spodumenhaltigen Pegmatiten des La Corne-Batholiths und der North American Lithiummine in Quebec.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Richard Quesnel, CEO und Präsident

E-Mail | info@consolidatedlithium.com

Telefon | ?(514) 249-6320?????

Website | www.consolidatedlithium.com

Vorsorgliche Hinweise

Die Inhalte und Gehalte der Mineralvorkommen auf den Grundstücken des Unternehmens sind konzeptioneller Natur. Es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource auf den Grundstücken des Unternehmens zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass ein Ziel als Mineralressource abgegrenzt werden kann. Darüber hinaus sind die Probenergebnisse auf oder in der Umgebung von New Athona, den Minen von North American Lithium oder Molybdenite Corporation kein Hinweis auf die Ergebnisse, die bei den Konzessionsgebieten von CLM erzielt werden könnten, oder auf Informationen, die für diese gelten.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf den Umfang, die Ziele und die erwarteten Ergebnisse des Explorationsprogramms des Unternehmens im Sommer 2023 und die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsplan umzusetzen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus" oder "sieht nicht voraus" oder "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen erkennbar, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von CLM wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder angedeutet werden, einschließlich aber nicht beschränkt auf: den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; zukünftige Mineralienpreise und Marktnachfrage; Unfälle, Arbeitskonflikte und -engpässe und andere Risiken der Bergbaubranche. Obwohl CLM versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. CLM verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSDORGAN (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MITTEILUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75783Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75783&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2094161064Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18153966-bohrprogramm-lithiumprojekt-east-vallee-laeuft