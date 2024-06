CrowdStrike, ein globaler Marktführer im Bereich Cybersicherheit, hat Pläne bekannt gegeben, zusammen mit hochrangigen Amtsträgern Wege zu diskutieren, das amerikanische Cyber-Ökosystem zu festigen. Diese Initiative erfolgt im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen 2024 und zielt darauf ab, die Abwehrkräfte gegen Cyberbedrohungen, besonders im Bereich wichtiger Infrastrukturen, zu verbessern. Die Hauptthemen umfassen neben den bedeutendsten Cybersicherheitsrisiken für die nationale Sicherheit auch Fragen zur Cyber-Resilienz auf Ökosystemebene sowie Vorschläge für politische Schritte zur Problemlösung.

Veranstaltung im Zeichen der Cybersicherheit

CrowdStrike wird die Veranstaltung "Securing Cyberspace: The global cyberthreat landscape in 2024" am 6. Juni 2024 ausrichten, bei der bereichsübergreifende Cybersecurity-Probleme wie das Konzentrationsrisiko erörtert und anschließend anerkannte Policy-Empfehlungen präsentiert [...]

