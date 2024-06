Die bekannte Bank hat eine Umstrukturierung ihrer Unternehmensspitze bekanntgegeben, nachdem der langjährige Leiter ihre schnell wachsenden Zahlungsdienste seine Absicht kundgetan hat, neuen Herausforderungen nachzugehen. Dies führte zur sofortigen Ernennung eines neuen Duo, das die Verantwortung für diesen dynamischen Sektor übernehmen wird. Der Zahlungsbereich, der mit einem Umsatz von 2,4 Milliarden Dollar im ersten Quartal eine herausragende Stelle einnimmt, übertraf damit sogar die Einnahmen aus dem Investmentbanking. Diese Abteilung, welcher ein Marktanteil von mehr als 9% an globalen Zahlungen zugeschrieben wird, hat sich zu einer der wichtigen Wachstumsmotoren entwickelt - eine Leistung, die von der Anstaltsleitung in einem internen Schreiben an die Mitarbeitenden besonders betont wurde.

Unternehmenszusammenarbeit schreibt Zukunft

In einem anderen Zusammenhang rücken Möglichkeiten [...]

