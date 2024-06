© Foto: Boris Roessler/dpa - dpa-Bildfunk



Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank, spricht bei wO-TV über den bevorstehenden Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank. Trotz der kürzlich gestiegenen Inflationsrate im Euroraum wird erwartet, dass die EZB am kommenden Donnerstag die Zinsen um 25 Basispunkte senkt. Chef-Anlagestratege Ulrich Stephan betont, dass diese Entscheidung bereits weitgehend vom Markt und von Wirtschaftsexperten antizipiert wird, trotz der überraschenden Erhöhung der Kerninflationsrate. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seien zunehmend komplex, so der Experte, da die Lohninflation und die unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen in den Mitgliedsstaaten der Eurozone berücksichtigt …