Die Nvidia Aktie hat in der vergangene Woche trotz anfänglicher Verluste einen positiven Gesamtwertzuwachs von 4,56 Prozent errungen und schloss zuletzt bei einem Kurs von 1054,8 €. Die Dynamik zeigte sich besonders am Dienstag mit einem fast 7-prozentigen Kurssprung auf ein neues Allzeithoch. Analysten der UBS haben ihr Vertrauen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...