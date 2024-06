Jens Franck, Leiter Portfoliomanagement bei dem Hamburger Fixed Income-Spezialisten nordIX AG, kommentiert die anstehende EZB-Sitzung am 06. Juni 2024 wie folgt: "Schöne neue Welt" hieß eine vor sehr langer Zeit veröffentlichte Publikation der damaligen Dresdner Bank, in der das zukünftige Zinsmuster sehr treffend beschrieben wurde. Am 06. April trifft sich die europäische Notenbank EZB. Wir erwarten gleichgerichtet zur, über die Geldmärkte quantifizierbaren Markterwartung, einen 25-Basispunkte-Zinssenkungsschritt. ...

