CrowdStrike, ein führender globaler Cybersicherheitsanbieter, sieht sich bei seiner bevorstehenden Gewinnbekanntgabe mit einer schwierigen Situation konfrontiert: Die Wertschätzung des Unternehmens am Markt wird durch eine schnell sinkende Begeisterung für Software-Aktien in Frage gestellt. Obwohl sich die Aktien des Unternehmens im letzten Jahr mehr als verdoppelt haben und zu den besten Performern im techniklastigen Nasdaq 100 Index zählten, können Enttäuschungen seitens der Konkurrenz und hohe Bewertungen den Aktienkurs unter Druck setzen. Analysten sind grundsätzlich optimistisch eingestellt, sehen die Zukunft des Unternehmens dank einer Welle von Investitionen in integrierte Cybersicherheitsplattformen und künstliche Intelligenz jedoch durchgehend positiv. Anleger dürften besonders auf Details zur Partnerschaft mit einem großen Technologieunternehmen schielen, da dort eine Ablösung [...]

Hier weiterlesen