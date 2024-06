Der Pharmasektor ist erneut in den Fokus der Anleger geraten, nachdem ein bekannter Pharmakonzern vor Markteröffnung an der Börse Zuwächst verzeichnete. Diese Entwicklung ist eng verknüpft mit der bevorstehenden Abstimmung der US-Arzneimittelbehörde über die Empfehlung für aktualisierte COVID-19-Auffrischungsimpfungen. Die Ausbreitung der KP.2-Variante in den Vereinigten Staaten scheint das Unternehmen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...