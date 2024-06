Nike, Inc., ein weltweit führender Designer und Vermarkter von authentischem Sportzubehör, hat in den letzten drei Jahren einige Herausforderungen bewältigen müssen, da die Aktienkurse um 30% gefallen sind, was bedeutend hinter dem Gesamtmarkt zurückblieb. Interessanterweise wurden jedoch die Earnings per Share (EPS) tatsächlich um 17% pro Jahr verbessert. Dies wirft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...