UnitedHealthcare, eine Unternehmung im Bereich Gesundheitsvorsorge, hat eine bedeutende Investition zur Förderung des schulbasierten Telehealth-Anbieters Hazel Health in Iowa bekannt gegeben. Mit einer finanziellen Unterstützung in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar soll der Zugang zu psychischen Gesundheitsdiensten für approximately 100,000 K-12 Schülerinnen und Schüler in Iowa ausgeweitet werden. Die Finanzierung ermöglicht es Hazel Health, die erforderliche technologische Infrastruktur aufzubauen und mit Schulsystemen zu kooperieren, um maßgeschneiderte, altersgerechte und auf Evidenz basierende Programme zu entwickeln. Besonders in historisch unterversorgten und ländlichen Gemeinden soll dieser Schritt eine wichtige Ressource darstellen, da Selbstmord die zweithäufigste Todesursache unter jungen Menschen im Alter von 5 bis 24 Jahren in Iowa darstellt. Mit dieser neuen Initiative wird angestrebt, eine Brücke [...]

Hier weiterlesen