Broadcom festigt seine Position im Markt für anwendungsspezifische Schaltkreise (ASIC), die maßgeblich durch den wachsenden Bedarf an künstlicher Intelligenz (KI) vorangetrieben wird. Analysten prognostizieren für diesen Markt ein Volumen von 20 bis 30 Milliarden US-Dollar und ein jährliches Wachstum von 20%. Insbesondere große Cloud-Anbieter integrieren zunehmend maßgeschneiderte Chips in ihre Infrastruktur, um KI-Workloads zu bewältigen. Vorteile wie leistungsstärkere Performance, geringerer Energieverbrauch und niedrigere Gesamtkosten für Silizium verschaffen den Spezialisten in diesem Bereich, allen voran Broadcom, einen Marktvorteil. Der Finanzdienstleister Melius Research bestärkt das Vertrauen von Investoren in Broadcom mit einer Kaufempfehlung und einem ehrgeizigen Kursziel. Der Erfolg wird durch den starken Netzwerksektor unterstützt, von dem ein wesentlicher Teil der Umsätze [...]

Hier weiterlesen