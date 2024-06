Kryptowährungen spielen eine wachsende Rolle in der politischen Landschaft, mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen im November dieses Jahres scheint diese noch bedeutender zu werden. Große Technologieunternehmen, darunter eine bekannt große Kryptobörse, haben bedeutende Summen in politische Aktionen geleitet. Schlüsselakteure auf dem Kryptomarkt haben bereits mehr als $160 Millionen an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...