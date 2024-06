Nach jüngsten Rekordhochs an der Wall Street zeigten sich die US-Aktien-Futures am frühen Donnerstag gemischt, wobei große Technologieaktien, angeführt von Nvidia, weiterhin für Auftrieb sorgten und Investoren auf eine mögliche Zinssenkung der Fed im Herbst setzten. Der AI-Chip- und Prozessorhersteller Nvidia übertraf zuletzt an der Börse die 3-Billionen-Marke und näherte sich damit Microsoft, dem momentan wertvollsten Unternehmen weltweit, auf Tuchfühlung. In Erwartung einer Abkühlung des Arbeitsmarktes erreichten sowohl der Nasdaq als auch der S&P 500 frische Allzeithochs.

Antitrust-Untersuchungen und Marktperformance

Die europäischen Märkte folgten diesem Aufschwung, und der Stoxx 600 markierte ebenfalls neue Höchststände. Die Anleger richteten ihr Augenmerk dabei auch auf [...]

Hier weiterlesen