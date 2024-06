Die Aktie des Technologieunternehmens steht derzeit bei 121,98 €, was einem Rückgang von 1,15% in der vergangenen Woche entspricht. Nach einem vielversprechenden Jahresanfang, in dem der Tech-Wert merklich zulegen konnte, erlebte die Aktie seit März eine deutliche Abwärtstendenz. In den vergangenen drei Monaten hat sie rund 40 Prozent an Wert ...

