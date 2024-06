Cognizant, ein bedeutender Akteur in der modernen Geschäftswelt, führt in Partnerschaft mit einer Plattform für digitales Erfahrungsmanagement eine neue Erweiterung für seine digitale Plattform ein, um unternehmensweite IT-Unterstützung und digitale Arbeitsplatzerfahrung in Unternehmen umzugestalten. Das zentrale Ziel der Initiative ist es, Kundenergebnisse in unterschiedlichen Branchen zu verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken und die Produktivität der Benutzer zu steigern. Besonders vor dem Hintergrund des Aufkommens von hybriden Arbeitsmodellen soll so eine umfassendere "Total Experience" geboten werden. Diese Erfahrungen erstrecken sich nahtlos über Geräte, Anwendungen und Konnektivität, wodurch auf eine reaktive Haltung verzichtet und stattdessen im Sinurlaub eine proaktive Behebung von Herausforderungen in Unternehmen sichergestellt wird. Durch nahtlose Integrationen in seinen Technologiestapel [...]

