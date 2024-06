Die Biogen-Aktie (NASDAQ-BIIB) zeigt sich im Vorfeld des bevorstehenden Beratungsausschusses der FDA am Montag, den 10. Juni 2024, dynamisch und verzeichnet nach einer Kaufempfehlung des Finanzdienstleisters Stifel mit einem Kursziel von 275,00 USD sowie analytischer Zuversicht von RBC Capital eine beachtliche Kurssteigerung der letzten Woche um 7,57%. Diese Entwicklungen folgen auf die Veröffentlichung der Briefing-Dokumente zur bevorstehenden Besprechung von Donanemab, einer Alzheimer-Behandlung, die bereits aufgrund ihrer sicherheitsprofilbasierten Vorteile und der Aussicht auf eine subkutane Version mittelfristig in den Fokus gerückt ist. Zudem festigt die jüngst bekannt gegebene Billigung von Biogens ALS-Medikament QALSODY in der Europäischen Union und die bevorstehende Übernahme von Human Immunology Biosciences (HI-Bio) für 1,15 Milliarden USD die Position des Unternehmens im Pharma-Sektor.

