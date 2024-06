Blumenroth analysiert wichtige Einflussfaktoren auf den Goldmarkt und dessen Preisentwicklung.7. Juni 2024. FRANKFURT (Xetra-Gold). Einen durchaus spannenden Start in den neuen Monat hielten die Finanzmärkte für uns bereit. Zunächst standen nach langer Zeit mal wieder die Währungsmärkte im Fokus. Dies aufgrund der Wahlergebnisse u.a. in Mexiko, Südafrika und Indien. An den Währungsmärkten erfreuten sich nämlich in diesem Jahr sogenannte Carry-Trades einer hohen Beliebtheit bei Anlegern. Diese leihen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...