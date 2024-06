Finance in Motion erreicht bei der Überprüfung seines Wirkungsmanagements durch BlueMark, Anbieter unabhängiger Impact-Verifizierungsdienste für Investoren, die höchste Bewertung - und ist zum dritten Mal in Folge zum Practice Leader ernannt worden. "Damit bescheinigt BlueMark allen unseren Fonds erneut hervorragende Praktiken im Impact-Management", sagt Sylvia Wisniwski, Managing Director bei Finance in Motion. "Und bestätigt so unseren Status als führender Impact-Investor." In ihrem Bericht "Making the Mark" bewertet BlueMark regelmäßig das Wirkungsmanagement führender Impact-Investoren von der strategischen Absicht und dem Zustandekommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...