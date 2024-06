Die UBS hat das Kursziel für Boeing von 250 auf 240 US-Dollar herabgesetzt, hält jedoch an der Kaufempfehlung fest. Diese Anpassung erfolgt vor dem Hintergrund, dass Boeing für das zweite Quartal unveränderte Flugzeugauslieferungen im Vergleich zum ersten Quartal erwartet, beeinflusst durch den Auslieferungsstopp nach China und zusätzliche Arbeiten am 787-Modell. Das Unternehmen müsse die Auslieferungen im Juni deutlich steigern, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Trotz der Herausforderungen bei Lieferplänen und der Marktsituation in China, zeigt sich die UBS zuversichtlich hinsichtlich einer Erholung und zukünftigen Leistung Boeings.

Raumfahrt als neuer Wettbewerbsbereich

Im Bereich der Raumfahrt hat Boeing einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Das Starliner-Raumschiff dockte erfolgreich an der Internationalen Raumstation (ISS) [...]

